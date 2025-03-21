Семья Дзюбы владеет недвижимостью на 1+ млрд рублей. Игроку ничего не принадлежит — все оформлено на родителей (SHOT)

На Сергея Дзюбу, отца игрока, оформлены две московские квартиры на Мосфильмовской улице стоимостью 600 млн рублей и суммарной площадью 350 квадратных метров.
Он также владеет загородным участком и домом площадью 1200 квадратных метров в поселке «Усадьба Жодочи» в Подмосковье (около 350 млн), а также квартирой площадью 38 квадратных метров в районе Гольяново (12,5 млн).
На маму Дзюбы записана квартира на улице Вавилова, стоимость которой оценивается в 63,5 млн рублей.
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