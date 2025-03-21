Семья Дзюбы владеет недвижимостью на 1+ млрд рублей. Игроку ничего не принадлежит — все оформлено на родителей (SHOT)

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Отмечается, что 36-летнему форварду «Акрона» и сборной России по документам ничего не принадлежит.