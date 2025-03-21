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Семья Дзюбы владеет недвижимостью на 1+ млрд рублей. Игроку ничего не принадлежит — все оформлено на родителей (SHOT)

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Отмечается, что 36-летнему форварду «Акрона» и сборной России по документам ничего не принадлежит.
Источник: Спортс"

На Сергея Дзюбу, отца игрока, оформлены две московские квартиры на Мосфильмовской улице стоимостью 600 млн рублей и суммарной площадью 350 квадратных метров.

Он также владеет загородным участком и домом площадью 1200 квадратных метров в поселке «Усадьба Жодочи» в Подмосковье (около 350 млн), а также квартирой площадью 38 квадратных метров в районе Гольяново (12,5 млн).

На маму Дзюбы записана квартира на улице Вавилова, стоимость которой оценивается в 63,5 млн рублей.

Дзюба — лучший бомбардир сборной России! Так он побил рекорд Кержакова.

Дзюба выложил фото с Карпиным: «Спасибо за доверие ?».