Шнякин о Дзюбе: «А ведь рекордный гол забит с фолом. Перед голевым выходом Артем наступил на галик защитнику, смачно так отдавил»

"А ведь рекордный гол Дзюбы забит… с фолом:) Не видел, чтобы это обсуждали, да и не так важно вроде — скорее забавно. Но повтор четкий: перед голевым выходом Артем наступил на галик защитнику. Смачно так отдавил.
И вдогонку по Дзюбе. Понятно, что вчера он был среди самых мотивированных (наряду с новичками). Но по игре в футбол тоже ведь был среди лучших. Крепко задумался: если бы вчера проходила официальная игра, Дзюба, похоже, пригодился бы. На фоне травмы Тюкавина и состояния других центрфорвардов«, — написал комментатор “Матч ТВ” в своем телеграм-канале, прикрепив видеофрагмент эпизода.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ».