Шнякин о Дзюбе: «А ведь рекордный гол забит с фолом. Перед голевым выходом Артем наступил на галик защитнику, смачно так отдавил»

И вдогонку по Дзюбе. Понятно, что вчера он был среди самых мотивированных (наряду с новичками). Но по игре в футбол тоже ведь был среди лучших. Крепко задумался: если бы вчера проходила официальная игра, Дзюба, похоже, пригодился бы. На фоне травмы Тюкавина и состояния других центрфорвардов«, — написал комментатор “Матч ТВ” в своем телеграм-канале, прикрепив видеофрагмент эпизода.