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Шнякин о Дзюбе: «А ведь рекордный гол забит с фолом. Перед голевым выходом Артем наступил на галик защитнику, смачно так отдавил»

Сборная России обыграла Гренаду в BetBoom товарищеском матче со счетом 5:0. Дзюба в этой игре забил 31-й мяч за национальную команду и вышел на первое место в списке бомбардиров сборной.
Источник: Спортс"

"А ведь рекордный гол Дзюбы забит… с фолом:) Не видел, чтобы это обсуждали, да и не так важно вроде — скорее забавно. Но повтор четкий: перед голевым выходом Артем наступил на галик защитнику. Смачно так отдавил.

И вдогонку по Дзюбе. Понятно, что вчера он был среди самых мотивированных (наряду с новичками). Но по игре в футбол тоже ведь был среди лучших. Крепко задумался: если бы вчера проходила официальная игра, Дзюба, похоже, пригодился бы. На фоне травмы Тюкавина и состояния других центрфорвардов«, — написал комментатор “Матч ТВ” в своем телеграм-канале, прикрепив видеофрагмент эпизода.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ».