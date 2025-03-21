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Мостовой о рекорде Дзюбы: «Артема не вызывали на отборочные матчи — говорили, что он плохой, не в форме. Делали это те же самые люди, искали отговорки. Сейчас что поменялось?»

36-летний форвард отличился в товарищеской игре с Гренадой (5:0) и побил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную (31). Это был первый матч Дзюбы за национальную команду с 2021 года.

Источник: Спортс"

— Дзюба побил рекорд по голам за сборную, но в матче с Гренадой.

— Несколько лет назад Дзюбу никто не вызывал на отборочные матчи, говорили, что он плохой, не в форме. И делали это те же самые люди, искали все время какие-то отговорки. Сейчас что поменялось, когда мы по-прежнему нигде не играем?

— Насколько крутое достижение Дзюбы?

— Не знаю, мне трудно сейчас определять, потому я почти всю карьеру провел в СССР и Европе. Артем — молодец, он должен это делать, поздравляю! Но у нас много было других ребят, которые забивают и тоже заслуживают похвалу. Всегда звучит странно, когда мы обыгрываем команды с рейтингом 150−180.

— Гус Хиддинк назвал Дзюбу легендой российского футбола. Согласны с ним?

— Не буду об этом говорить и бросаться громкими словами. Но жаль, что у Артема не получилось в Европе поиграть.

Артем — молодец, играл и играет на протяжении долгого времени. Но у него было все для того, чтобы играть за границей, — сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

Мостовой о тренерстве: «Я не карьерист. Многие готовы в спину вилы воткнуть, чтобы их назначили на определенную должность, я не такой. Лицензия есть — звоните, приглашайте».