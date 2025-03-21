Мостовой о рекорде Дзюбы: «Артема не вызывали на отборочные матчи — говорили, что он плохой, не в форме. Делали это те же самые люди, искали отговорки. Сейчас что поменялось?»

— Не знаю, мне трудно сейчас определять, потому я почти всю карьеру провел в СССР и Европе. Артем — молодец, он должен это делать, поздравляю! Но у нас много было других ребят, которые забивают и тоже заслуживают похвалу. Всегда звучит странно, когда мы обыгрываем команды с рейтингом 150−180.