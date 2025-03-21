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«Кержаков тоже мог бы забить Гренаде. Как можно сравнить гол Павлюченко Англии с этим? Если дальше играть с такими командами, лет через 5 рекорд Дзюбы может пасть». Ринат Билялетдинов об Артеме

36-летний форвард отличился в BetBoom товарищеской игре с Гренадой (5:0) и побил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную (31). Это был первый матч Дзюбы за национальную команду с 2021 года.
Источник: Спортс"

"Дзюба сделал свое дело, может уходить. Если бы не забил Гренаде, задержался бы и на матч с Замбией. Я вообще только из прессы узнал, что он рекорд побил. Ну, забил и забил.

Считаю, его рекорд в чемпионате ценнее, чем рекорд за сборную России. Кержаков тоже мог бы забить Брунею или Гренаде, у него были бы шансы увеличить личное достижение.

Гол Гренаде не может сравниться с голом Германии или Англии. Как вообще можно сравнить гол Павлюченко в ворота Англии в 2007 году с голом Дзюбы Гренаде? Но теперь Дзюба — рекордсмен.

Если сборная России дальше будет играть с такими командами, то лет через пять рекорд Дзюбы может пасть«, — сказал бывший тренер “Локомотива” и “Рубина”.