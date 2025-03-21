Хасселбайнк о Роналду: «Футболу на ЧМ-2026 он не нужен, сейчас Криштиану больше вредит себе, и это сказывается на наследии. Не думаю, что он лучше других вариантов, которые есть у Португалии»

"Футболу Роналду на ЧМ-2026 не нужен. Роналду был одним из лучших игроков на протяжении долгого времени. Одним из лучших игроков в истории. В данный момент он больше вредит себе, чем помогает, играя за сборную Португалии. Это сказывается на его наследии.
Есть время, когда ты приходишь, и есть время, когда ты должен уйти. Думаю, его время уйти настало уже давно, ему нужно дать возможность кому-то другому.
Не думаю, что он лучше, чем другие варианты, которые есть у Португалии. В некоторых матчах нужно прессинговать, в некоторых — делать другие вещи, и я не думаю, что он на это способен. В этом нет ничего постыдного. То, что он играет в 40 лет, уже само по себе знаменательно.
Наступает время, когда нужно уйти. Думаю, когда Месси решит закончить карьеру, Роналду тоже завершит«, — сказал бывший нападающий “Челси” в интервью Gambling Zone.