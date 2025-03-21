Хасселбайнк о Роналду: «Футболу на ЧМ-2026 он не нужен, сейчас Криштиану больше вредит себе, и это сказывается на наследии. Не думаю, что он лучше других вариантов, которые есть у Португалии»

Не думаю, что он лучше, чем другие варианты, которые есть у Португалии. В некоторых матчах нужно прессинговать, в некоторых — делать другие вещи, и я не думаю, что он на это способен. В этом нет ничего постыдного. То, что он играет в 40 лет, уже само по себе знаменательно.