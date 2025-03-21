Сергей Корниленко: «Дзюба номер один среди российских форвардов РПЛ на данный момент»

Валерий Георгиевич тоже это говорил. Если бы Артем сейчас не выглядел так в чемпионате, то и вряд ли бы на этот матч его позвали. В принципе, он заслужил своей игрой в РПЛ на данный момент и своей карьерой в целом, чтобы в этом матче отличиться и побить рекорд«, — сказал экс-футболист “Крыльев Советов”.