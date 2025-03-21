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Сергей Корниленко: «Дзюба номер один среди российских форвардов РПЛ на данный момент»

Дзюба ранее забил 31‑й мяч за сборную России и стал лучшим бомбардиром в ее истории.

Источник: Спортс"

"В первую очередь хотелось сказать о вызове Дзюбы в сборную спустя четыре года. Здесь можно сказать так, что сошлись все звезды. На сегодняшний день в чемпионате из российских форвардов, при учете травмы Тюкавина, по всей видимости, он номер один. И рядом никого, кто стабильно забивает сейчас.

Валерий Георгиевич тоже это говорил. Если бы Артем сейчас не выглядел так в чемпионате, то и вряд ли бы на этот матч его позвали. В принципе, он заслужил своей игрой в РПЛ на данный момент и своей карьерой в целом, чтобы в этом матче отличиться и побить рекорд«, — сказал экс-футболист “Крыльев Советов”.