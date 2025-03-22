Соперника трудно сломить, так как он защищается низким блоком. На Евро им удалось не допустить ни одного момента. Во втором тайме мне показалось, что мы были слишком медленными и в целом недостаточно бегали за мячом", — сказал тренер сборной Англии.
Тухель после 2:0 с Албанией: «Англия может добиться большего и должна это сделать. Во 2-м тайме были медленными»
"Мы можем добиться большего, мы должны добиться большего. Наша команда стартовала хорошо: 7−8 минут со 100-процентным владением мячом, большим количеством передач и энергичностью.