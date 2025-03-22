Хавбек Аргентины Николас Гонсалес получил прямую красную карточку на 95-й минуте матча отбора ЧМ-2026 с Уругваем. Он ударил ногой по лицу Нандесу

В добавленное ко второму тайму время Гонсалес пытался попасть ногой по мячу у левой бровки, но вместо этого нанес удар ногой по лицу защитнику уругвайцев Наитану Нандесу.
Игрок «Ювентуса» был удален с поля, получив прямую красную карточку.
Сборная Аргентины обыграла Уругвай (1:0) в гостевом матче квалификации ЧМ-2026.
В добавленное ко второму тайму время Гонсалес пытался попасть ногой по мячу у левой бровки, но вместо этого нанес удар ногой по лицу защитнику уругвайцев Наитану Нандесу.
Игрок «Ювентуса» был удален с поля, получив прямую красную карточку.