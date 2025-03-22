Скалони про 1:0 с Уругваем: «Аргентина провела качественную игру, выдержав давление трибун. Сборная — это прежде всего команда, которая всегда выше имен»

"Я доволен игрой. Не из-за победы, а из-за нашего выступления в целом. Команда провела качественную игру, выдержав давление трибун.
Игроки делали то, что от них требовалось в тот или иной момент. У нас были некоторые проблемы на правом фланге, но во втором тайме мы их исправили.
Альмада забил красивый гол. Он прогрессирует и играет так, как хочет команда. Это самое главное.
Сборная — это прежде всего команда. Когда кого-то не хватает, на поле выходит другой игрок. У нас есть отличные игроки, которые способны заменить выбывших. Команда всегда выше имен.
Пока мы не задумываемся о чемпионате мира. Если все решится во вторник, мы будем очень рады. Но в целом мы идем от игры к игре, не задумываясь о чем-то еще", — сказал главный тренер аргентинцев.