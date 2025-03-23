Дзюба отличился на 43-й минуте, 36-летний форвард «Акрона» забил свой 31-й гол за сборную России и стал лучшим ее бомбардиром в истории, превзойдя достижение Александра Кержакова (30 мячей).
Артему также принадлежит рекорд по голам за карьеру среди российских футболистов — в активе бывшего футболиста «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала», «Локомотива» и «Адана Демирспор» 236 мячей.
"Дзюба забил 31 гол за сборную России. Теперь он лучший. Но с кем он играл-то? С какими-то папуасами. Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьет!
Даже не слышал о такой стране, как Гренада. Где-то в Южной Америке? Северная, да! Играют с какими-то папуасами, 40 забили и ни одного не пропустили. Надо как-то уже разрешать эту ситуацию и играть с Англией, Нидерландами и Бразилией«, — сказал бывший полузащитник “Зенита”.
Желудков выступал за «Зенит» с 1980 по 1989 год. Он выиграл с клубом чемпионат СССР в 1984-м — этот чемпионский титул стал первым в истории клуба, — а также завоевал Кубок СССР в 1985-м.
Сборная России под руководством Карпина одержала семь крупных побед подряд с общим счетом 39:0. Национальная команда страны выиграла у Сирии, Брунея, Вьетнама, Беларуси, Сербии и Кубы.
25 марта в Москве россияне примут команду Замбии, игра снова пройдет на домашнем стадионе «Динамо». На июнь запланированы встречи с Нигерией (дома) и Беларусью (в гостях).