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Онопко об Альбе во главе «Ростова»: «Не соглашусь с Юраном, Джони не только аналитик. У меня в Испании был тренер — бывший учитель математики. Моуринью был переводчиком»

До отставки Валерия Карпина 43-летний испанец трудился в ростовском клубе на должности тренера-аналитика.

— Есть свежая цитата Сергея Юрана: «Новым тренером после Карпина оставили аналитика — мне непонятен этот момент. Есть Онопко, Кафанов, Осинов — это тренеры и авторитеты. Альба — хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать». В чем неправ Юран?

— Я здесь с Сергеем не соглашусь, Джони не только аналитик, но и тренер. Человек работал в Испании. Понятно, что не главным тренером. Он очень хорошо разбирается в футболе и чувствует команду изнутри. Я видел работу Джони как помощника, и это хороший выбор президента.

Тут нужно находиться внутри коллектива, понимать, почему было принято такое решение. Президент назначил, и все восприняли это решение хорошо.

В Испании, кстати, у меня был тренер — бывший учитель математики. Стал хорошим специалистом. Моуринью был переводчиком — стал отличным тренером.

— Вам предлагали возглавить «Ростов»?

— Нет.

— Хотели бы?

— Сейчас уже нет, — сказал тренер ростовского клуба и сборной России.

Юран о назначении Альбы в «Ростов»: «Почему не российский тренер, а снова всунем иностранца? Не могу представить, чтобы в европейском чемпионате главным тренером стал аналитик».