Онопко об Альбе во главе «Ростова»: «Не соглашусь с Юраном, Джони не только аналитик. У меня в Испании был тренер — бывший учитель математики. Моуринью был переводчиком»

— Я здесь с Сергеем не соглашусь, Джони не только аналитик, но и тренер. Человек работал в Испании. Понятно, что не главным тренером. Он очень хорошо разбирается в футболе и чувствует команду изнутри. Я видел работу Джони как помощника, и это хороший выбор президента.