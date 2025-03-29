Онопко об Альбе во главе «Ростова»: «Не соглашусь с Юраном, Джони не только аналитик. У меня в Испании был тренер — бывший учитель математики. Моуринью был переводчиком»

— Есть свежая цитата Сергея Юрана: «Новым тренером после Карпина оставили аналитика — мне непонятен этот момент. Есть Онопко, Кафанов, Осинов — это тренеры и авторитеты. Альба — хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать». В чем неправ Юран?
— Я здесь с Сергеем не соглашусь, Джони не только аналитик, но и тренер. Человек работал в Испании. Понятно, что не главным тренером. Он очень хорошо разбирается в футболе и чувствует команду изнутри. Я видел работу Джони как помощника, и это хороший выбор президента.
Тут нужно находиться внутри коллектива, понимать, почему было принято такое решение. Президент назначил, и все восприняли это решение хорошо.
В Испании, кстати, у меня был тренер — бывший учитель математики. Стал хорошим специалистом. Моуринью был переводчиком — стал отличным тренером.
— Вам предлагали возглавить «Ростов»?
— Нет.
— Хотели бы?
— Сейчас уже нет, — сказал тренер ростовского клуба и сборной России.
Юран о назначении Альбы в «Ростов»: «Почему не российский тренер, а снова всунем иностранца? Не могу представить, чтобы в европейском чемпионате главным тренером стал аналитик».