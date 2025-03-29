Трушечкин о работе Карпина на «Матч ТВ»: «Тогда у него не было темы, что надо делить функции между комментатором и экспертом. Он нас спрашивал: “Зачем вдвоем садиться?”

— Прошлогодние слова Валерия Карпина из эфира с Федором Смоловым о том, как надо комментировать и в каком стиле вести репортажи, задели комментаторов. А когда Карпин был вашим начальником на «Матч ТВ», его самого что-то задевало?
— Никогда не видел Валерия Георгиевича по-настоящему раздраженным. Возможно, его иногда выдает язык тела, когда Карпин складывает руки на груди. Видно, что неприятные для него вопросы, но он может быстро от эмоционального удара оправиться и продолжать разговаривать с человеком спокойно и ровно. Не выдавая то, что его задело. И реакция комментаторов его точно не задела. Да мы и не ставили целью Карпина задеть. По крайней мере, я точно.
Сейчас Карпин выглядит более расслабленным. Это показывают и его пресс-конференции, на которых он говорит про скуфов и «Сигма Боя». И отношения с Дзюбой тоже показывают, что Валерий Георгиевич смог перешагнуть то, что его напрягало. Мне кажется, Карпин в полнейшем порядке.
— Карпин — телевизионный начальник и Карпин главный тренер сборной — это разные люди?
— Основа характера осталась. Тренер должен держать раздевалку. Карпин и комнату 8−16 в телецентре так же держал, когда проводил разговоры с нами, комментаторами. Стиль общения Карпина не меняется: отрывистые фразы без явного желания задеть, но с ощутимой подколкой.
Интересно было бы понять, почему у Карпина тогда не было темы, что надо делить функции между комментатором и экспертом во время репортажа. Наоборот он нас спрашивал: «Зачем вам вдвоем садиться к микрофону?».
— Так он тогда и тренировать мог бы один — зачем помощники?
— Да, хороший панч был бы, — сказал комментатор «Матч ТВ».
«Крутой комментатор — тот, с кем тебе нормально». Роман Трушечкин — разговор о профессии, русской школе и хейте.