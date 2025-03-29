Трушечкин о работе Карпина на «Матч ТВ»: «Тогда у него не было темы, что надо делить функции между комментатором и экспертом. Он нас спрашивал: “Зачем вдвоем садиться?”

— Никогда не видел Валерия Георгиевича по-настоящему раздраженным. Возможно, его иногда выдает язык тела, когда Карпин складывает руки на груди. Видно, что неприятные для него вопросы, но он может быстро от эмоционального удара оправиться и продолжать разговаривать с человеком спокойно и ровно. Не выдавая то, что его задело. И реакция комментаторов его точно не задела. Да мы и не ставили целью Карпина задеть. По крайней мере, я точно.