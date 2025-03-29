Онопко о Дзюбе в сборной: «На обеде и ужине стол Артема уходил последним — слушали его истории, смеялись. В жизни он понимает больше молодых футболистов, может о многом рассказать»

— У нас всегда хорошая атмосфера, но Артем с его лидерскими качествами добавил. У нас на обеде и ужине стоят несколько столов. Футболисты едят и уходят только тогда, когда все соседи доедят. И стол Дзюбы всегда уходил последним — слушали его истории, общались, смеялись. Сам Артем был воодушевлен, рад вернуться в сборную.