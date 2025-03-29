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Онопко о Дзюбе в сборной: «На обеде и ужине стол Артема уходил последним — слушали его истории, смеялись. В жизни он понимает больше молодых футболистов, может о многом рассказать»

36-летний форвард был вызван в сборную России впервые с 2021 года и забил в товарищеском матче против Гренады (5:0).
Источник: Спортс"

Нападающий «Акрона» установил новый рекорд по числу голов за национальную команду (31).

— Атмосфера в сборной с Дзюбой и без него как-то отличается?

— У нас всегда хорошая атмосфера, но Артем с его лидерскими качествами добавил. У нас на обеде и ужине стоят несколько столов. Футболисты едят и уходят только тогда, когда все соседи доедят. И стол Дзюбы всегда уходил последним — слушали его истории, общались, смеялись. Сам Артем был воодушевлен, рад вернуться в сборную.

— А вы с Артемом тет-а-тет разговаривали?

— Немного.

— О чем с ним в принципе можно поговорить, если не о футболе?

— Думаю, обо всем. Он уже опытный, столько игр провел и за сборную, и за клубы. В жизни понимает больше других молодых футболистов. Уверен, что Артем может о многом рассказать, подсказать что-то, — сказал тренер сборной России.