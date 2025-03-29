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Артем Дзюба: «За Батраковым и Глушенковым будущее. От них зависит, насколько наша сборная будет сильна»

— Ты считаешь, Батраков сдаст?
Источник: Sports

— Чисто по-футбольному Батраков будет расти, он крутой.

Просто в следующем сезоне у него не будет столько баллов по «гол+пас». Соперники начнут относиться к нему еще пристальнее и жестче.

— Алексей, кстати, сделал голевую на твой рекордный гол за сборную. Простава перед ним будет?

— Думаю, не надо молодого человека портить (смеется). Он сейчас на правильной, хорошей волне.

Я ему очень благодарен — если будет возможность, с удовольствием бы встретился с ним, посидел за одним столом. Но с нашим графиком это будет трудно осуществить.

А так он реально красавец. Я застал его первые месяцы в основе «Локомотиве», и вот он уже в сборной — ведет игру, пытается солировать.

За ним и за Максом Глушенковым будущее. От них зависит, насколько наша сборная будет сильна, — сказал форвард «Акрона».