Артем Дзюба: «За Батраковым и Глушенковым будущее. От них зависит, насколько наша сборная будет сильна»

— Чисто по-футбольному Батраков будет расти, он крутой.
Просто в следующем сезоне у него не будет столько баллов по «гол+пас». Соперники начнут относиться к нему еще пристальнее и жестче.
— Алексей, кстати, сделал голевую на твой рекордный гол за сборную. Простава перед ним будет?
— Думаю, не надо молодого человека портить (смеется). Он сейчас на правильной, хорошей волне.
Я ему очень благодарен — если будет возможность, с удовольствием бы встретился с ним, посидел за одним столом. Но с нашим графиком это будет трудно осуществить.
А так он реально красавец. Я застал его первые месяцы в основе «Локомотиве», и вот он уже в сборной — ведет игру, пытается солировать.
За ним и за Максом Глушенковым будущее. От них зависит, насколько наша сборная будет сильна, — сказал форвард «Акрона».