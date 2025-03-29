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Женский «Спартак» обыграл «Динамо» в дерби

Женский «Спартак» обыграл «Динамо» в дерби.

Источник: https://vk.com/wfcspartak

Столичный «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 4-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Марина Фёдорова, Наталья Машина и Тияна Филипович.

У бело-голубых забила Анастасия Ковалёва.