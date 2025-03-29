Столичный «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 4-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Марина Фёдорова, Наталья Машина и Тияна Филипович.
У бело-голубых забила Анастасия Ковалёва.
Женский «Спартак» обыграл «Динамо» в дерби.
Столичный «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 4-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Марина Фёдорова, Наталья Машина и Тияна Филипович.
У бело-голубых забила Анастасия Ковалёва.