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Артета о 2:1 с «Фулхэмом»: «Здорово, что “Арсенал” сыграл так после паузы на матчи сборных»

Лондонский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 30-м туре АПЛ.

О голе Сака.

«Это был хороший момент: у тебя есть возможность почувствовать, как сильно люди тебя любят».

О том, что Букайо отпраздновал вместе с тренерами.

«Это очень хорошо. Он очень благодарен им за все, что они для него сделали. Это был хороший момент, который рассказывает о людях, которые стоят за игроком».

О моментах «Фулхэма» в концовке.

"Нам пришлось помучиться в последние несколько мгновений, чтобы отбиться при угловом — к тому моменту мы уже пропустили гол. Но в целом мы сыграли хорошо после перерыва на матчи сборных.

Нам еще предстоит сыграть много матчей в чемпионате. Пауза на игры сборных — это всегда непросто. Здорово, что мы сыграли так".

О том, переживает ли он из-за травмы Габриэла.

«Конечно, потому что он никогда не просит замену просто так. Он что-то почувствовал. Мы не знаем, насколько это серьезно, мы оценим [его состояние]».

О травме Тимбера.

«Вчера у него уже были неприятные ощущения, так что посмотрим», — сказал Артета.