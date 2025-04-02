Артета о 2:1 с «Фулхэмом»: «Здорово, что “Арсенал” сыграл так после паузы на матчи сборных»

О голе Сака.
«Это был хороший момент: у тебя есть возможность почувствовать, как сильно люди тебя любят».
О том, что Букайо отпраздновал вместе с тренерами.
«Это очень хорошо. Он очень благодарен им за все, что они для него сделали. Это был хороший момент, который рассказывает о людях, которые стоят за игроком».
О моментах «Фулхэма» в концовке.
"Нам пришлось помучиться в последние несколько мгновений, чтобы отбиться при угловом — к тому моменту мы уже пропустили гол. Но в целом мы сыграли хорошо после перерыва на матчи сборных.
Нам еще предстоит сыграть много матчей в чемпионате. Пауза на игры сборных — это всегда непросто. Здорово, что мы сыграли так".
О том, переживает ли он из-за травмы Габриэла.
«Конечно, потому что он никогда не просит замену просто так. Он что-то почувствовал. Мы не знаем, насколько это серьезно, мы оценим [его состояние]».
О травме Тимбера.
«Вчера у него уже были неприятные ощущения, так что посмотрим», — сказал Артета.