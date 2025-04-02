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«Реал» в 41-й раз вышел в финал Кубка Испании и обогнал «Атлетик». У «Барселоны» 42 финала

Команда Карло Анчелотти прошла «Сосьедад» (1:0, 4:4) и примет участие в решающем матче турнира 26 апреля. Соперником станет либо «Барселона», либо «Атлетико».

Источник: Спортс"

«Реал» будет участвовать в финале Кубка Испании в 41-й раз. Он опередил «Атлетик» (40) и уступает по этому показателю только «Барселоне» (42).

Мадридцы выиграли турнир 20 раз и 20 раз стали вторыми.