«Реал» в 41-й раз вышел в финал Кубка Испании и обогнал «Атлетик». У «Барселоны» 42 финала

«Реал» будет участвовать в финале Кубка Испании в 41-й раз. Он опередил «Атлетик» (40) и уступает по этому показателю только «Барселоне» (42).
Мадридцы выиграли турнир 20 раз и 20 раз стали вторыми.
Команда Карло Анчелотти прошла «Сосьедад» (1:0, 4:4) и примет участие в решающем матче турнира 26 апреля. Соперником станет либо «Барселона», либо «Атлетико».
«Реал» будет участвовать в финале Кубка Испании в 41-й раз. Он опередил «Атлетик» (40) и уступает по этому показателю только «Барселоне» (42).
Мадридцы выиграли турнир 20 раз и 20 раз стали вторыми.