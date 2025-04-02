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Ткаченко о том, что Карпина «прогнули» с вызовом Дзюбы: «Как это? Решение могло быть не только его — но если бы Карпин сказал “нет”, Артема бы в сборной не было»

В BetBoom товарищеской игре с Гренадой (5:0) 36-летний форвард забил свой 31-й мяч за национальную команду, тем самым став лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Источник: Спортс"

— Чтобы он оказался в сборной, Карпина прогнули?

— Как это? Без воли Карпина это невозможно. Решение могло быть не только его — но если бы Карпин сказал «нет», Артема бы в сборной не было, — сказал глава агентства ProSports Management.