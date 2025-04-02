Анчелотти о 4:4 с «Сосьедадом» и выходе в финал Кубка: «Реал» никогда не сдается дома — на «Бернабеу» может случиться все, что угодно. Были ошибки, но мы справилис

«При счете 0:1 команда отреагировала хорошо, и мы смогли быстро сравнять счет, то же самое было при счете 1:3. В дополнительное время, я думаю, мы были сильнее. Были ошибки, но мы справились. “Сосьедад” — очень хорошая команда, они сделали задачу сложной для нас.
Я никогда не думал, что мы вылетим, потому что на «Бернабеу» может случиться все, что угодно. Дома мы никогда не сдаемся, и это хорошо.
Я думаю, что фол Оласагасти на Винисиусе — это красная карточка, но, но судья принял решение и сказал, что это желтая. Мне больше нечего сказать.
Эндрик сыграл очень хорошо. Мы хотим, чтобы он двигался умно и делал это хорошо, даже если он нечасто касается мяча", — сказал Анчелотти.