Анчелотти о 4:4 с «Сосьедадом» и выходе в финал Кубка: «Реал» никогда не сдается дома — на «Бернабеу» может случиться все, что угодно. Были ошибки, но мы справилис

«При счете 0:1 команда отреагировала хорошо, и мы смогли быстро сравнять счет, то же самое было при счете 1:3. В дополнительное время, я думаю, мы были сильнее. Были ошибки, но мы справились. “Сосьедад” — очень хорошая команда, они сделали задачу сложной для нас.