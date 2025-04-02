Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Научился быстрее читать игру и принимать решения. А техника, реакция и прыгучесть у него и раньше были»

"Сафонов достойно проводит свой первый сезон во Франции и полностью заслужил эту победу в чемпионате. Важно, что ему давали играть в национальном первенстве, Кубке страны и даже два матча в Лиге чемпионов. И он в целом проявлял себя хорошо.
В чем Сафонов прибавил во Франции? Все, что Матвей делает сейчас, он умел и раньше. Другое дело, что на более высоком уровне ответственность и стресс выше. И решения надо принимать быстрее.
Во Франции Сафонов научился быстрее читать игру, быстрее принимать решения и быстрее реагировать на изменение ситуации. А техника, реакция и прыгучесть — все, что нужно для вратаря, — у него и раньше были", — сказал тренер вратарей сборной России.
Сафонов в финале Кубка! Хотя «ПСЖ» летел 0:2 «Дюнкерку» из 2-й лиги: помог фэйк-угловой.