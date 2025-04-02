Орещук о росте выплат агентам: «Доллар и евро выросли, клубы РПЛ отстранены от еврокубков. Надо предлагать очень хорошие деньги легионерам — посредникам тоже увеличиваются вознаграждения»

«Платежи агентам выросли в последние годы в первую очередь из-за того, что доллар и евро выросли по отношению к рублю. А наши клубы платят комиссии в основном иностранным посредникам. Кто у нас делал в последнее время самые крупные трансферы? “Спартак” и “Зенит”. В основном это были трансферы игроков из зарубежных клубов.
Надо понимать, что сейчас нет очереди в Россию из легионеров. Ее и раньше, до 2022 года, не было, когда приходилось умножать суммы на два, когда ты хотел привести в наш чемпионат хорошего футболиста. А теперь их надо умножать на три, а то и на пять. Потому что наши клубы отстранены от еврокубков.
Когда я работал в «Динамо» в 2019 году, многие переговоры с иностранными футболистами и их агентами заканчивались в момент, когда они получали отрицательный ответ на вопрос, участвует ли команда в еврокубках. А сейчас, когда наши команды даже попасть туда не могут, надо предлагать очень хорошие деньги легионеру, чтобы он приехал в РПЛ. Соответственно, и посредникам увеличиваются вознаграждения, чтобы они убедили игроков ехать к нам. Отсюда и большие агентские платежи.
Можно ли было избежать этого после 2022 года? Я тогда говорил, что надо больше делать ставку на российских футболистов. Все равно раз мы отстранены от еврокубков, нам необязательно любой ценой усиливать составы команд за большие деньги — нужно пользоваться шансом, чтобы дать практику многим нашим ребятам, способным через пару-тройку лет очень сильно вырасти.
Но сейчас, в 2025 году, этот момент упущен, поскольку, если, дай бог, нас в ближайшем будущем вернут в еврокубки, клубам опять будет необходимо усиливаться иностранцами, чтобы решать серьезные задачи на международной арене — российских игроков для этого сейчас недостаточно«, — сказал бывший спортивный директор “Динамо”.