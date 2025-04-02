Орещук о росте выплат агентам: «Доллар и евро выросли, клубы РПЛ отстранены от еврокубков. Надо предлагать очень хорошие деньги легионерам — посредникам тоже увеличиваются вознаграждения»

Надо понимать, что сейчас нет очереди в Россию из легионеров. Ее и раньше, до 2022 года, не было, когда приходилось умножать суммы на два, когда ты хотел привести в наш чемпионат хорошего футболиста. А теперь их надо умножать на три, а то и на пять. Потому что наши клубы отстранены от еврокубков.