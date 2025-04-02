Пятибратов о Дзюбе в «Факеле»: «Был момент летом, когда трансфер был реален. Но есть реалии клуба — борьба за выживание, логистика, искусственное поле»

— У нас возможности небольшие, мы не можем платить миллионы за футболистов. А еще несколько трансферов сорвалось. Хотелось бы, чтобы в команду пришли несколько игроков более высокой квалификации, чтобы остальные за ними потянулись. Появился Саша Ломовицкий — это мастеровитый футболист.
По разным причинам не все хотят идти в «Факел» — борьба за выживание, логистика, искусственное поле. Я очень хотел видеть в команде Артема Дзюбу… И был момент, когда этот трансфер был реален. Но опять же — это мои желания. Есть еще реалии, с которыми клуб сталкивается. Надо отдать должное руководителям, они проделали большую и серьезную работу.
— С Дзюбой были контакты летом, когда он искал команду?
— Да. И в принципе это [подписание] могло осуществиться, — сказал бывший тренер «Факела».
В 14 матчах сезона Мир РПЛ за «Акрон» на счету Дзюбы 5 голов и 3 ассиста.