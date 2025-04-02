Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятибратов о Дзюбе в «Факеле»: «Был момент летом, когда трансфер был реален. Но есть реалии клуба — борьба за выживание, логистика, искусственное поле»

— У нас возможности небольшие, мы не можем платить миллионы за футболистов. А еще несколько трансферов сорвалось. Хотелось бы, чтобы в команду пришли несколько игроков более высокой квалификации, чтобы остальные за ними потянулись.

Источник: Спортс"

— У нас возможности небольшие, мы не можем платить миллионы за футболистов. А еще несколько трансферов сорвалось. Хотелось бы, чтобы в команду пришли несколько игроков более высокой квалификации, чтобы остальные за ними потянулись. Появился Саша Ломовицкий — это мастеровитый футболист.

По разным причинам не все хотят идти в «Факел» — борьба за выживание, логистика, искусственное поле. Я очень хотел видеть в команде Артема Дзюбу… И был момент, когда этот трансфер был реален. Но опять же — это мои желания. Есть еще реалии, с которыми клуб сталкивается. Надо отдать должное руководителям, они проделали большую и серьезную работу.

— С Дзюбой были контакты летом, когда он искал команду?

— Да. И в принципе это [подписание] могло осуществиться, — сказал бывший тренер «Факела».

В 14 матчах сезона Мир РПЛ за «Акрон» на счету Дзюбы 5 голов и 3 ассиста.