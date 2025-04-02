Пятибратов о Дзюбе в «Факеле»: «Был момент летом, когда трансфер был реален. Но есть реалии клуба — борьба за выживание, логистика, искусственное поле»

По разным причинам не все хотят идти в «Факел» — борьба за выживание, логистика, искусственное поле. Я очень хотел видеть в команде Артема Дзюбу… И был момент, когда этот трансфер был реален. Но опять же — это мои желания. Есть еще реалии, с которыми клуб сталкивается. Надо отдать должное руководителям, они проделали большую и серьезную работу.