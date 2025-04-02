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«Дзюба — моральный маркер, что ли? Мне кажется, он сожалеет об этих словах». Ткаченко про обвинения в лицемерии от форварда

Герман Ткаченко чемпион мира среди лицемеров. Олицетворение лицемера , говорил про вас Дзюба.
Источник: Спортс"

— Мне кажется, он сожалеет об этих словах. Артем много о ком чего говорил. Это моральный маркер, что ли? И хорошее же Дзюба тоже говорил — о том, что я сильно формулирую.

Мне больше понравился мой ответ ему («У Дзюбы амнистия за чемпионат мира. Принес нам всем тогда радость, пусть теперь несет всякую чушь» — Спортс«“), но это тоже не главное.

— По словам Артема, вы финансово помогали [Василию] Уткину: «Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет».

— В дискуссиях с Васей я чаще защищал Дзюбу. Но это тоже не имеет никакого значения.

Васю невозможно было попросить о чем-то написать или сказать — особенно про Дзюбу или там Смородскую. Это его убеждения, — сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко.

Ткаченко о том, что Карпина «прогнули» с вызовом Дзюбы: «Как это? Решение могло быть не только его — но если бы Карпин сказал “нет”, Артема бы в сборной не было».

Артем Дзюба: «Я уже думал — буду заканчивать, но Гольдман нашел вариант с “Акроном”, без него ничего не было бы. Леня — настоящий профессионал и друг, очень его уважаю и люблю».