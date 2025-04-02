Романцев о Дзюбе в сборной: «Карпин говорил, что ставка на молодежь, но есть исключения — Артем сейчас сильнейший на своей позиции. Его умение объединить коллектив поможет построить команду»

Карпин не скрывает, что строит команду завтрашнего дня. И понимает, что умение Дзюбы объединить коллектив не только на поле, но и за его пределами в этом поможет. Кстати, исходя из этого включил футболиста в состав на чемпионате мира-2018 и Станислав Черчесов. В результате команда приобрела нового лидера. Кстати, об этих качествах форварда говорил недавно и тренер «Акрона» Тедеев, особенно отметив то, как тот отдается игре, буквально сгорая в ней.