Дмитрий Сычев: «Овечкин, Роналду — величайшие люди, делом все доказали. Нам повезло жить в одно время с ними»

— Юрий Семин сказал, что у него утро начинается с обновления интернет-страниц, забил ли Овечкин. Как начинается ваше утро? Следите ли вы так пристально?
— У меня утро начинается в офисе «Иртыша». Если интернет работает, то я обновляю что-то, а так у меня бумаги.
Конечно, все следят за Александром Великим. С Денисом Казанским и Андреем Николишиным мусолим эту тему постоянно в личных беседах.
Я, например, смотрю все вырезки: у меня стоят уведомления на все телеграм-каналы, YouTube-каналы. Смотрю: забил или не забил.
Мне кажется, мы настолько близки к истории. Это будет огромный и яркий момент для нашего хоккея. Мы должны быть горды, что живем с таким великим современником.
В одном ряду есть Роналду, Овечкин. Это просто величайшие люди, которые делом все доказали. Нам повезло жить в одно время с ними, — сказал бывший футболист сборной России, президент «Иртыша» Дмитрий Сычев.