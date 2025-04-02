«Акрон» открыл мурал с Дзюбой в Тольятти в честь рекорда: «Огромная фигура возвышается над Жигулевскими горами, а дети на поле заворожены примером легендарного игрока»

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов».
"Большому рекорду — большой мурал. Мы решили зафиксировать историческое достижение Артема Дзюбы на улицах Тольятти.
Огромная фигура футболиста возвышается над Жигулевскими горами. А дети, играющие на поле, заворожены примером легендарного игрока. И вся эта красота в цветах «Акрона», — говорится в сообщении тольяттинского клуба.
Фото: t.me/fcakron.