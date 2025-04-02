Александр Черных: «Не хочу принизить рекорды Дзюбы, но Овечкин заслуживает больше внимания. Их достижения несоизмеримы»

36-летний Дзюба недавно стал рекордсменом по голам (31) за национальную сборную и в российском футболе (236).
"Это два разных вида спорта. Мне футбол тоже нравится, но для меня российский хоккей на первом месте. У Дзюбы свои рекорды, однако мне важны достижения в хоккее.
Если ставить на чашу весов рекорды в российском футболе и хоккее, они несоизмеримы. Давайте посчитаем, сколько благодаря Овечкину играл гимн страны, сколько выигрывала сборная России с его участием.
Нисколько не хочу принизить достижения Дзюбы, но Александр однозначно заслуживает больше внимания", — сказал агент Александр Черных.