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Марцел Личка: «Дзюба был бы полезен “Динамо” для вариативности в атаке. Он хорошо держит мяч, играет спиной. Ближе к лету посмотрим»

— Дзюба сказал, что не будет заканчивать карьеру в этом сезоне, еще год поиграет. Хотите видеть Артема в «Динамо»?

Источник: Спортс"

— Несмотря на возраст, Дзюба отлично справляется со своей задачей на поле. Понятно, что от него нельзя требовать игры в прессинг, но он очень хорошо держит мяч, играет спиной. Когда Артем получает мяч в штрафной соперника, он очень опасен.

Лично я, наверное, не всегда использовал бы Дзюбу с начала матча, но выпускал бы его для того, чтобы он помог в тех ситуациях, когда нужен высокий нападающий, который будет бороться за мяч. Например, если есть два быстрых фланга и Дзюба — это хороший вариант.

Для вариативности в атаке Артем был бы полезен «Динамо». Нападающий такого типа никогда не помешает — например, в «Химках» есть Заболотный, который делает хорошую работу для команды.

Что касается того, хочу ли я видеть Дзюбу в «Динамо», — прямо сейчас я не думаю об этом, это пока далеко. Мы должны думать только о сегодняшнем и завтрашнем дне.

Ближе к лету посмотрим. Нужно собрать мнение спортивного директора, руководства клуба и уже потом принимать решение, — сказал главный тренер «Динамо».