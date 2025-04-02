Марцел Личка: «Дзюба был бы полезен “Динамо” для вариативности в атаке. Он хорошо держит мяч, играет спиной. Ближе к лету посмотрим»

Лично я, наверное, не всегда использовал бы Дзюбу с начала матча, но выпускал бы его для того, чтобы он помог в тех ситуациях, когда нужен высокий нападающий, который будет бороться за мяч. Например, если есть два быстрых фланга и Дзюба — это хороший вариант.