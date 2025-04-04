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У «Тоттенхэма» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах АПЛ. Последний раз побеждали «Ипсвич» в феврале

Сегодня команда Энджа Постекоглу уступила «Челси» (0:1) в 30-м туре чемпионата Англии.

Источник: Спортс"

Последняя победа была 22 февраля — 4:1 с «Ипсвичем». Затем «шпоры» уступили «Манчестер Сити» (0:1) и «Фулхэму» (0:2), а также сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2).

В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон».