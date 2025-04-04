У «Тоттенхэма» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах АПЛ. Последний раз побеждали «Ипсвич» в феврале

Последняя победа была 22 февраля — 4:1 с «Ипсвичем». Затем «шпоры» уступили «Манчестер Сити» (0:1) и «Фулхэму» (0:2), а также сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2).
В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон».
Сегодня команда Энджа Постекоглу уступила «Челси» (0:1) в 30-м туре чемпионата Англии.
Последняя победа была 22 февраля — 4:1 с «Ипсвичем». Затем «шпоры» уступили «Манчестер Сити» (0:1) и «Фулхэму» (0:2), а также сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2).
В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон».