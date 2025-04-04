Дзюба о самом легендарном русском игроке: «Для меня не Аршавин, назову Жиркова. Уникальный персонаж: 20 лет ненавидит футбол и все равно играет. У него нет потолка, умел все на поле»

Он мог два года пропустить, год… Сейчас засунь его в любую команду — и он не испортит вообще рисунок. Человек, который ниже определенного уровня не падает ни при каких обстоятельствах. Человек, который умел все на футбольном поле: левый защитник, левый полузащитник.