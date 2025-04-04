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«Румменигге сказал: “Весь мир ждет возвращения России, это было бы хорошо для мирового футбола”. Разговоры с остальными были исключительно позитивные». Колосков о конгрессе УЕФА

Почетный президент РФС принял участие в конгрессе УЕФА в Белграде.
Источник: Спортс"

«Я разговаривал с некоторыми членами клубного футбола, федераций и, в частности, с [председателем правления “Баварии”] Румменигге.

Он ко мне подошел и спросил: «Какие проблемы»? Я ему ответил: «Проблема одна — нам надо играть в официальных соревнованиях». На что он мне сказал: «Весь мир ждет вашего возвращения, это было бы хорошо для мирового футбола».

Остальных, с кем общался, назвать не могу, чтобы их не подвести. Но разговоры были исключительно позитивные", — рассказал Колосков.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.