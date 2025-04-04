«Румменигге сказал: “Весь мир ждет возвращения России, это было бы хорошо для мирового футбола”. Разговоры с остальными были исключительно позитивные». Колосков о конгрессе УЕФА

«Я разговаривал с некоторыми членами клубного футбола, федераций и, в частности, с [председателем правления “Баварии”] Румменигге.
Он ко мне подошел и спросил: «Какие проблемы»? Я ему ответил: «Проблема одна — нам надо играть в официальных соревнованиях». На что он мне сказал: «Весь мир ждет вашего возвращения, это было бы хорошо для мирового футбола».
Остальных, с кем общался, назвать не могу, чтобы их не подвести. Но разговоры были исключительно позитивные", — рассказал Колосков.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.