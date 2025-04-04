Постекоглу об отмене гола Сарра в матче с «Челси»: «ВАР убивает футбол. На принятие решения о “явной и очевидной” ошибке ушло 6 минут. Это безумие»

На 69-й минуте полузащитник «шпор» Пап Матар Сарр поразил ворота соперника, но гол был отменен после вмешательства ВАР — сенегалец отобрал мяч у Мойсеса Кайседо с нарушением правил.
"Это убивает футбол. Это уже не та игра, что была раньше.
Судья засчитал гол, а затем потребовалось шесть минут [чтобы принять решение об отмене] из-за ошибки, которую судья ВАР счел явной и очевидной. Это безумие«, — сказал главный тренер “Тоттенхэма”.
Фанаты «Тоттенхэма» кричали Постекоглу «Ты не знаешь, что делаешь» при выходе Сарра на замену в игре с «Челси». Тренер приложил ладонь к уху, когда сенегалец забил — но гол отменили.