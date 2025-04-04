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Постекоглу об отмене гола Сарра в матче с «Челси»: «ВАР убивает футбол. На принятие решения о “явной и очевидной” ошибке ушло 6 минут. Это безумие»

Тоттенхэм потерпел поражение от Челси со счетом 0:1 в 30-м туре АПЛ.
Источник: Спортс"

На 69-й минуте полузащитник «шпор» Пап Матар Сарр поразил ворота соперника, но гол был отменен после вмешательства ВАР — сенегалец отобрал мяч у Мойсеса Кайседо с нарушением правил.

"Это убивает футбол. Это уже не та игра, что была раньше.

Судья засчитал гол, а затем потребовалось шесть минут [чтобы принять решение об отмене] из-за ошибки, которую судья ВАР счел явной и очевидной. Это безумие«, — сказал главный тренер “Тоттенхэма”.

Фанаты «Тоттенхэма» кричали Постекоглу «Ты не знаешь, что делаешь» при выходе Сарра на замену в игре с «Челси». Тренер приложил ладонь к уху, когда сенегалец забил — но гол отменили.