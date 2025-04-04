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Депутат Свищев о Чеферине: «У него четко спросили, в чем разница между Россией и Израилем. Он аккуратно съехал от ответа, потому что сам прекрасно понимает, что отстранение незаконное»

В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Израильские клубы и сборные участвуют в международных турнирах, несмотря на конфликт в секторе Газа.

Источник: Спортс"

На конгрессе УЕФА в Белграде Александер Чеферин на вопрос о разнице между Россией и Израилем попросил не спрашивать у него про политическую ситуацию в мире.

"У них нет ответа. Что Инфантино, что Чеферин не могут нормально ответить на этот вопрос. У них нет законных оснований отстранять Россию!

Если уж они такие принципиальные, они должны были отстранить Израиль тоже и другие страны, участвующие в конфликтах. Если кто-то где-то нарушил их критерии, тогда пусть исключают всех, кто причастен к конфликтам, а не только Россию.

У него четко спросили, в чем разница между Россией и Израилем, а он аккуратно съехал от ответа, потому что сам прекрасно понимает, что отстранение незаконное", — сказал депутат Госдумы Свищев.

Чеферин о разнице ситуаций России и Израиля: «Если вы про футбол, то можете посмотреть в рейтинги. Если про политику, то не спрашивайте меня».