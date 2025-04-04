Дзюба о питании при Эмери в «Спартаке»: «Мы чуть не погибали, он со своей травой, фасолью: “Это не ешьте, то не ешьте”. Худым хотя бы что-то поесть надо? Шли в

— Ну это был кошмар. Нам было с ним неимоверно [тяжело]. «Это не ешьте, то не ешьте». Свою испанскую эту фасоль… Мы там чуть не погибали. «Жировая!» Мы ему говорим: «Еще раз тебе говорим, кому надо, тот следит и так». Кому не надо, худые, им-то хотя бы что-то поесть надо?
Мы еще молодые были, мне есть хочется! Это надо, но не всем. Кому-то надо следить, а кому-то — вообще нет. И вот он со своей травой, фасолью, ля-ля, тополя. И мы там сидели, плевались все.
— Петрушка, имеешь в виду, трава?
— Да. Ну, короче, ужас был. И мы просто шли в ларек, покупали там чипсы, сникерсы. Сидели давились ими, чтобы поесть хотя бы, — рассказал в подкасте Hustle Show форвард «Акрона», игравший в «Спартаке».
Дзюба об Эмери в «Спартаке»: «Часа полтора подавали угловые, пока Макгиди не развернулся: “Fuck you, fucking, fuck!” А тот кепку сбрасывает, папки свои бросает, на колени падает: “Эйден, last cross, please!”.
Дзюба об Эмери: «Когда он ушел из “Спартака”, то написал Макгиди: “Fuck you!” Тот такой: “Fuck me? Fuck you, #####!” Я думаю: “Мне, сука, даже не написал!”.