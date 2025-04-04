Дзюба о питании при Эмери в «Спартаке»: «Мы чуть не погибали, он со своей травой, фасолью: “Это не ешьте, то не ешьте”. Худым хотя бы что-то поесть надо? Шли в

— Ну это был кошмар. Нам было с ним неимоверно [тяжело]. «Это не ешьте, то не ешьте». Свою испанскую эту фасоль… Мы там чуть не погибали. «Жировая!» Мы ему говорим: «Еще раз тебе говорим, кому надо, тот следит и так». Кому не надо, худые, им-то хотя бы что-то поесть надо?