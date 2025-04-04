Мареска об 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Если хотим стать большой командой, нужно уметь побеждать грязно, некрасиво, так что я доволен. “Челси” выиграл заслуженно»

"Результат важен, потому что мы близки к завершению сезона. В то же время мы стараемся добиваться результата, играя так, как хотим. В какие-то моменты команда была очень хороша. Нам не нравится, когда игра заканчивается так, как сегодня. Но если мы хотим стать большой командой, нужно уметь побеждать грязно, некрасиво, так что я вполне доволен.
В целом, я думаю, это была очень хорошая игра, я думаю, мы заслуженно победили, мы создали достаточно моментов, чтобы забить, уже в первом тайме. В последние 10 минут, я думаю, команда продемонстрировала старание, сплоченность, дух, и это то, что нам нужно.
Если говорить о результатах, то, конечно, важно выйти в Лигу чемпионов, но лично я стараюсь замечать, как мы совершенствуемся день ото дня, и с первого дня я вижу, что команда становится все лучше и лучше", — сказал Мареска.