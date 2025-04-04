Мареска об 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Если хотим стать большой командой, нужно уметь побеждать грязно, некрасиво, так что я доволен. “Челси” выиграл заслуженно»

"Результат важен, потому что мы близки к завершению сезона. В то же время мы стараемся добиваться результата, играя так, как хотим. В какие-то моменты команда была очень хороша. Нам не нравится, когда игра заканчивается так, как сегодня. Но если мы хотим стать большой командой, нужно уметь побеждать грязно, некрасиво, так что я вполне доволен.