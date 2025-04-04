Постекоглу о ВАР: «Разве кто-то хотел таких микроскопических решений? Мне это никогда не нравилось. Скоро ИИ будет судить и заменит игроков»

На 69-й минуте полузащитник «шпор» Пап Матар Сарр поразил ворота соперника, но гол был отменен после вмешательства ВАР — сенегалец отобрал мяч у Мойсеса Кайседо с нарушением правил.
"Скоро судить будет искусственный интеллект. Скоро он заменит и игроков, игра каким-то образом будет проходить без участников. Судьи не судят…
Когда появился ВАР, разве кто-то хотел этого, таких микроскопических решений? Мне это не нравится и никогда не нравилось«, — сказал главный тренер “Тоттенхэма”.
Постекоглу об отмене гола Сарра в матче с «Челси»: «ВАР убивает футбол. На принятие решения о “явной и очевидной” ошибке ушло 6 минут. Это безумие».