«Ротор» оштрафовали на 100 тысяч рублей за бросание козинаков в судью матча с «Родиной». Фанату запретили на год посещать спортивные мероприятия

На 61-й минуте матча в бокового судью матча с трибун прилетела упаковка козинаков. После этого арбитр сигнализировал главному судье об инциденте и указал на упавший предмет.
После матча КДК РФС оштрафовал волгоградский клуб на 100 тысяч рублей за действие болельщика, его доставили в отдел полиции. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«С трибуны “Ротора” была брошена упаковка козинаков и попала в помощника судьи. Был задержан бросавший, его отвели в полицию, было судебное решение со штрафом в 11 тысяч рублей и запретом на год посещать спортивные соревнования.
«Ротор» оштрафован на 100 тысяч рублей. Полиция сработала хорошо, поэтому «Ротор» имеет право применить регрессный иск«, — заявил Артур Григорьянц корреспонденту “Матч ТВ”.