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«Ротор» оштрафовали на 100 тысяч рублей за бросание козинаков в судью матча с «Родиной». Фанату запретили на год посещать спортивные мероприятия

Команды встречались в 26-м туре Мелбет Первой лиги, московская команда победила благодаря голу Йорди Рейны на 25-й минуте.

Источник: Спортс"

На 61-й минуте матча в бокового судью матча с трибун прилетела упаковка козинаков. После этого арбитр сигнализировал главному судье об инциденте и указал на упавший предмет.

После матча КДК РФС оштрафовал волгоградский клуб на 100 тысяч рублей за действие болельщика, его доставили в отдел полиции. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«С трибуны “Ротора” была брошена упаковка козинаков и попала в помощника судьи. Был задержан бросавший, его отвели в полицию, было судебное решение со штрафом в 11 тысяч рублей и запретом на год посещать спортивные соревнования.

«Ротор» оштрафован на 100 тысяч рублей. Полиция сработала хорошо, поэтому «Ротор» имеет право применить регрессный иск«, — заявил Артур Григорьянц корреспонденту “Матч ТВ”.