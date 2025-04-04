«Челси» выиграл 4 дерби подряд у «Тоттенхэма», общий счет — 11:4

В 30-м туре АПЛ «синие» одолели «шпор» со счетом 1:0, в первом круге «Челси» победил 4:3.
В предыдущем чемпионате Англии «синие» дважды обыграли «шпор» (2:0, 4:1).
Последний раз «Тоттенхэм» побеждал «Челси» в феврале 2023 года — 2:0 в АПЛ.
«Челси» выиграл 4 лондонских дерби подряд у «Тоттенхэма».
В 30-м туре АПЛ «синие» одолели «шпор» со счетом 1:0, в первом круге «Челси» победил 4:3.
В предыдущем чемпионате Англии «синие» дважды обыграли «шпор» (2:0, 4:1).
Последний раз «Тоттенхэм» побеждал «Челси» в феврале 2023 года — 2:0 в АПЛ.