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«Челси» выиграл 4 дерби подряд у «Тоттенхэма», общий счет — 11:4

«Челси» выиграл 4 лондонских дерби подряд у «Тоттенхэма».

Источник: Спортс"

В 30-м туре АПЛ «синие» одолели «шпор» со счетом 1:0, в первом круге «Челси» победил 4:3.

В предыдущем чемпионате Англии «синие» дважды обыграли «шпор» (2:0, 4:1).

Последний раз «Тоттенхэм» побеждал «Челси» в феврале 2023 года — 2:0 в АПЛ.