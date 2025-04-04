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Селюк о возможном назначении Ротенберга-младшего гендиректором «Локо»: «Борис добился результатов — 7 человек из молодежки в 1-м составе. Леонченко ему в подметки не годится»

Сообщалось, что это может произойти в случае отставки Владимира Леонченко, если сезон железнодорожников признают неудачным.
Источник: Спортс"

В настоящее время Ротенберг-младший занимает пост директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

— Я думаю, что Борис справится с любым постом, генерального директора в том числе. Сегодня Борис ведет ту работу, которой больше нет ни в одном клубе. Он полностью изменил детско-юношеский спортивный отдел. К этому стремится весь спорт. Борис мало того, что поменял многие вещи в бытовом плане, но и полностью изменил подход.

Посмотрите, что сейчас происходит в детско-юношеском блоке «Локомотива». Там собраны все легенды: Хохлов, Гильерме, Динияр Билялетдинов, Бородюк… Туда приходит Черчесов читать лекции и помогать молодым тренерам. Я вам назвал только имена, которых пригласил Борис на работу.

Также Сухина, который только с «Локомотивом» работал в Премьер-лиге. Все специалисты топ-уровня учат детей правилам футбола. Мы уже видим результат после двухлетней работы Бориса. В этом году семь человек из молодежки в первом составе «Локомотива».

— Чем Ротенберг лучше Леонченко?

— Борис добился огромных результатов. Леонченко ему в подметки не годится.

— Почему? Пост гендиректора «Локомотива» отличается, тут и задачи будут другими.

— Поверьте мне, труднее всего в молодежном департаменте. Я предполагаю, что Бориса туда сначала и отправили, думая о том, что он не справится. Бориса не просто справился, а выполнил задачу на отлично. Сейчас фактически Боря ведет то, что и ведет гендиректор. В первой команде ничего сложного нет. В детском департаменте гораздо сложнее работать, чем во взрослом и вести весь клуб.

Не надо забывать, что у Бориса есть экономическое образование. Он был и футболистом в «Локомотиве». Он был везде, в разных клубах. Борис смотрел и изучал. Надо отдать ему должное, у него аналитический склад ума. Он полностью анализирует многие вещи. У меня нет сомнений, что он будет лучше.

Борис полностью исключил коррупцию внутри молодежного департамента. Раньше молодежь была вся от одного агента. Сейчас такого уже нет, только конкуренция, — сказал футбольный агент.