Селюк о возможном назначении Ротенберга-младшего гендиректором «Локо»: «Борис добился результатов — 7 человек из молодежки в 1-м составе. Леонченко ему в подметки не годится»

— Поверьте мне, труднее всего в молодежном департаменте. Я предполагаю, что Бориса туда сначала и отправили, думая о том, что он не справится. Бориса не просто справился, а выполнил задачу на отлично. Сейчас фактически Боря ведет то, что и ведет гендиректор. В первой команде ничего сложного нет. В детском департаменте гораздо сложнее работать, чем во взрослом и вести весь клуб.