Черданцев о Шалимове в «Факеле»: «Неожиданный выбор, его психотип — не спасатель. Он работает вдолгую — ставит игру, контроль мяча»

— Уходом Пятибратова я не был удивлен. Когда команда находится в зоне вылета, часто приходят новые тренеры, чтобы встряхнуть игроков. Это психологический момент, он дает эмоции. Новый тренер будет обращать внимание на тех футболистов, кого не видел Пятибратов.
Игорь Михайлович 1000 раз был экспертом в программах, он разбирает футбол как домино, очень досконально. Но когда ты борешься на выживание, нет изысков, надо брать очки. Не знаю, насколько он способен работать спасателем. На мой взгляд, его психотип — не спасатель.
Это тренер, который работает вдолгую, ставит игру, контроль мяча — то, чему его учили у Бескова в «Спартаке». «Факел» сделал неожиданный выбор. Я думал, они назначат кого‑то другого из наших экспертов. Очевидно, что все лучшие футбольные специалисты без работы — наши эксперты, — сказал комментатор.