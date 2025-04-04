Черданцев о Шалимове в «Факеле»: «Неожиданный выбор, его психотип — не спасатель. Он работает вдолгую — ставит игру, контроль мяча»

Игорь Михайлович 1000 раз был экспертом в программах, он разбирает футбол как домино, очень досконально. Но когда ты борешься на выживание, нет изысков, надо брать очки. Не знаю, насколько он способен работать спасателем. На мой взгляд, его психотип — не спасатель.