Комличенко о Карпине после ухода из «Ростова»: «Легкий, веселый, счастливый. Из него прям искрится жизнь»

«Отдохнул ли Георгиевич после “Ростова”? Ну да, легкий, веселый, счастливый. Из него прям искрится жизнь, энергия.
Видно, что да, он хорошо себя очень чувствует. Рад за него«, — сказал нападающий “Ростова”.
Карпин покинул донской клуб в конце февраля, решив сосредоточиться на работе со сборной России.
«Отдохнул ли Георгиевич после “Ростова”? Ну да, легкий, веселый, счастливый. Из него прям искрится жизнь, энергия.
Видно, что да, он хорошо себя очень чувствует. Рад за него«, — сказал нападающий “Ростова”.