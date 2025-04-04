Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комличенко о Карпине после ухода из «Ростова»: «Легкий, веселый, счастливый. Из него прям искрится жизнь»

Карпин покинул донской клуб в конце февраля, решив сосредоточиться на работе со сборной России.

Источник: Спортс"

«Отдохнул ли Георгиевич после “Ростова”? Ну да, легкий, веселый, счастливый. Из него прям искрится жизнь, энергия.

Видно, что да, он хорошо себя очень чувствует. Рад за него«, — сказал нападающий “Ростова”.