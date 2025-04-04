Пьянич о Файзуллаеве: «Хочет попасть в “Барсу” — нужно верить в мечту и двигаться к ней. Аббоса ждет блестящая карьера»

Если хочет попасть в «Барселону», значит, нужно верить в свою мечту и двигаться к ней. Путь очень непростой и долгий, однако ни в коем случае нельзя сворачивать с него и сбавлять темп. Необходимо каждый день серьезно работать, тренироваться и играть с полной отдачей, стремиться быть лучше во всем. Иного рецепта не существует.