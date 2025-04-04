Дзюба о фразе Аршавина «ваши ожидания — ваши проблемы»: «Не имел права так говорить — он олицетворение сборной, футбола. Ты сделай все возможное, но я не видел, чтобы он прямо усир

По мне, все равно, ну хоть убейте меня: он имеет право это сказать, особенно в том контексте, где его провоцировали, это некрасиво. Но игрок его уровня, игрок, который олицетворение на тот момент сборной, олицетворение футбола — не имеет права такое говорить, в моем понимании. Ты — олицетворение всего. «Ваши ожидания»… Наши ожидания — это наши ожидания. Ты сделай все возможное и невозможное. Я не видел того, чтобы он прямо усирался, убивался там. Уж такие люди, как он, должны Грецию обыгрывать в любом состоянии«, — сказал 36-летний форвард “Акрона”.