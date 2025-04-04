Летом 2012 года сборная России не вышла из группы на чемпионате Европы. Полузащитник Андрей Аршавин после матча с Грецией (0:1) в разговоре с болельщиками, среди которых был депутат, заявил: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, — ваши проблемы». В 2020-м бывший футболист «Зенита» высказался о своих словах: «Я бы ничего не поменял. Это все описывается в книжках по психологии».
Фразу Аршавина прокомментировал Артем Дзюба, который в марте сыграл за сборную России впервые с 2021 года и, забив гол в BetBoom товарищеском с Гренадой (5:0), стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды страны. Он забил 31-й гол и обогнал Александра Кержакова. "В сборной он до конца не прожал, кроме Евро-2008. Было много эпизодов, где он мог что-то там, со Словенией или еще где-то…
«Ваши ожидания — ваши проблемы», где сначала его все обосрали, а потом: «Ой, а что, не так?».
По мне, все равно, ну хоть убейте меня: он имеет право это сказать, особенно в том контексте, где его провоцировали, это некрасиво. Но игрок его уровня, игрок, который олицетворение на тот момент сборной, олицетворение футбола — не имеет права такое говорить, в моем понимании. Ты — олицетворение всего. «Ваши ожидания»… Наши ожидания — это наши ожидания. Ты сделай все возможное и невозможное. Я не видел того, чтобы он прямо усирался, убивался там. Уж такие люди, как он, должны Грецию обыгрывать в любом состоянии«, — сказал 36-летний форвард “Акрона”.