Георгий Мелкадзе: «Вагнер Лав был сильнее Дзюбы»

— Вагнер Лав. На мой взгляд, он был сильнее, — сказал нападающий «Ахмата».
Дзюба о пересчете его статистики Спортсом«» и «СЭ»: «Они жестко предвзяты. Какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой путь принизить. Я этого не позволю».
Дзюба о фразе Аршавина «ваши ожидания — ваши проблемы»: «Не имел права так говорить — он олицетворение сборной. Ты сделай все возможное, но я не видел, чтобы он прямо усирался с Грецией».
Дзюба об РПЛ: «Почти убрали лимит: в топ-клубах иностранцы, в “Зените” 1−2 русских. Перед ЧМ Путин лично это раскритиковал — и сразу все наладилось. Сейчас русскому не дадут шанс играть».