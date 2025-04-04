Артем Дзюба: «У клубов МФЛ нет шансов в игре с РПЛ. При серьезном отношении “Зенит” или “Спартак” им 10−12 закинут. Давать им уайлд-кард — не очень здравое заявление»

Поставьте их на Кубок, и, если они дойдут, но они же даже ни разу не дошли. Они проходят пару этапов. У них дороже бюджет, игроки, они проходят Вторую лигу — «Коломну», фиговну, где у одного зарплата 300 тысяч, а у другого 20, и это он еще с какой-то работы пришел.