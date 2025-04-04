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Артем Дзюба: «У клубов МФЛ нет шансов в игре с РПЛ. При серьезном отношении “Зенит” или “Спартак” им 10−12 закинут. Давать им уайлд-кард — не очень здравое заявление»

«У клубов МФЛ вообще нет никаких шансов, если они будут играть с командами РПЛ. Другие скорости, мощи, столкновения. 2Drots играли с “Динамо”, где пол команды нет, а другая пол команды дурачится с гоупрохами.

Источник: Спортс"

Поставьте их на Кубок, и, если они дойдут, но они же даже ни разу не дошли. Они проходят пару этапов. У них дороже бюджет, игроки, они проходят Вторую лигу — «Коломну», фиговну, где у одного зарплата 300 тысяч, а у другого 20, и это он еще с какой-то работы пришел.

Они проходят кого и должны проходить. Как только они дорывались до Первой лиги — 0:3, 0:2. А если РПЛ, при серьезном отношении, рубке, это будет 5:0, 6:0. А «Зенит» или «Спартак» в прайме им 10−12 закинут.

90 минут без замен, где другие скорости, где тебя полощат, и ты мячик видишь так чисто шлепнуть — это другой уровень. А они иногда на полном серьезе закатывают, говорят, дайте нам уайлд-кард, мы там займем 5−6 место. Это не очень здравое заявление«, — сказал нападающий “Акрона”.