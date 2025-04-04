40-летний Роналду забил в 5 из 6 последних матчей за «Аль-Наср» и Португалию

Весной португалец провел шесть матчей в составе клуба и национальной команды и ушел без гола только в выездной игре против Дании (0:1). В остальных пяти играх у 40-летнего футболиста по голу.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
Сегодня нападающий «Аль-Насра» отличился в игре с «Аль-Хилалем» в чемпионате Саудовской Аравии.
Весной португалец провел шесть матчей в составе клуба и национальной команды и ушел без гола только в выездной игре против Дании (0:1). В остальных пяти играх у 40-летнего футболиста по голу.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.