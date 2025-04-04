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«Реал» хочет продлить контракт с Рюдигером до 2028-го как минимум. Антонио готов остаться, несмотря на интерес саудовцев

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мадридцы готовы продлить контракт с защитником, истекающий в 2026 году. Клуб рассматривает возможность заключения договора, рассчитанного как минимум до 2028-го.

Источник: Спортс"

Сам футболист тоже отдает приоритет испанской команде, несмотря на интерес со стороны саудовских клубов.

В этом сезоне Рюдигер провел 26 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.