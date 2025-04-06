Рахимов об 1:1 с «Крыльями»: «Закономерный результат. Даже в меньшинстве “Рубин” перестроился, показал характер, дух. Удаления не было»

— Те проблемы, с которыми мы столкнулись, помешали показать необходимый футбол. У нас несколько человек вообще не тренировались с командой, тот же Даку. Вчера он вышел только на 15 минут в общую группу. Не могу предъявлять ему претензии. Йочич вообще не тренировался, а вышел в день игры, Ходжа — на обезболивающих. Я им очень благодарен, что ради клуба они жертвуют такими моментами.