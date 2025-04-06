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Рахимов об 1:1 с «Крыльями»: «Закономерный результат. Даже в меньшинстве “Рубин” перестроился, показал характер, дух. Удаления не было»

— Ничья — закономерный результат. У нас не получился первый тайм, потому что некоторые моменты мы не контролировали. Говорили, что нам нельзя обороняться назад, потому что «Крылья» все время пробуют играть в зоны между линиями, пробует открывание за спину.

Источник: Sports

— Ничья — закономерный результат. У нас не получился первый тайм, потому что некоторые моменты мы не контролировали. Говорили, что нам нельзя обороняться назад, потому что «Крылья» все время пробуют играть в зоны между линиями, пробует открывание за спину. Естественно, после этого мы опаздывали, так и получили гол.

Во втором тайме поправили моменты, я сказал игрокам, что нужно выдвигаться вперед, атаковать соперника во время приема, дальше будут только длинные передачи, которые вы возьмете под контроль.

Было два‑три неплохих эпизода, даже в меньшинстве нашли момент и сумели реализовать его. Во втором тайме команда перестроилась, показала характер, дух. Поражение мы не заслуживали.

— Почему долго не было ударов даже в створ ворот?

— Те проблемы, с которыми мы столкнулись, помешали показать необходимый футбол. У нас несколько человек вообще не тренировались с командой, тот же Даку. Вчера он вышел только на 15 минут в общую группу. Не могу предъявлять ему претензии. Йочич вообще не тренировался, а вышел в день игры, Ходжа — на обезболивающих. Я им очень благодарен, что ради клуба они жертвуют такими моментами.

— Почему пенальти бил Вада?

— Даку устал, а у Вады было много сил, поэтому они приняли такое решение. Вада — пенальтист, по нему было меньше сомнений, чем по любому другому.

— Второй матч подряд у «Рубина» удаление.

— Считаю, что сегодня удаления не было, — сказал тренер «Рубина».