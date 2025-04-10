Фанаты «ПСЖ» скандировали «Мартинес — шлюхин сын!» перед матчем с «Виллой»

Журналист ESPN Марк Огден сообщил, что перед игрой болельщики, увидев разминающегося голкипера, стали скандировать: «Мартинес — шлюхин сын!».
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Голкипер «Астон Виллы» приехал в Париж на матч Лиги чемпионов в кепке с эмблемой сборной Франции, перекрытой изображениями трофеев национальной команды Аргентины.
Журналист ESPN Марк Огден сообщил, что перед игрой болельщики, увидев разминающегося голкипера, стали скандировать: «Мартинес — шлюхин сын!».
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.