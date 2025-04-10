Роберт Левандовски: «99 голов за “Барселону” — я доволен своей статистикой. Поедем в Дортмунд за победой»

В Дортмунде надо сыграть так же или лучше. Мы всегда должны быть готовы. Это Лига чемпионов, а мы всегда хотим играть на своем уровне. Мы играем как команда — это главное. Кто бы ни забивал, мы делаем это для «Барсы». Когда мы хорошо играем и между нами все в порядке, в том числе за пределами поля, у этой команды большой потенциал. Впереди у нас еще четыре шага.