Роберт Левандовски: «99 голов за “Барселону” — я доволен своей статистикой. Поедем в Дортмунд за победой»

"Мы играли очень хорошо, думаю. Но про полуфинал мы не думаем, еще одна игра впереди. Мы всегда должны играть в своем стиле, в Дортмунде мы тоже собираемся так делать. Мы едем за победой, она всегда является нашей целью. Мы счастливы, во втором тайме сыграли очень хорошо.
В Дортмунде надо сыграть так же или лучше. Мы всегда должны быть готовы. Это Лига чемпионов, а мы всегда хотим играть на своем уровне. Мы играем как команда — это главное. Кто бы ни забивал, мы делаем это для «Барсы». Когда мы хорошо играем и между нами все в порядке, в том числе за пределами поля, у этой команды большой потенциал. Впереди у нас еще четыре шага.
Я очень доволен своей статистикой. 99 голов в составе «Барселоны». Но я всегда думаю о том, чтобы помогать партнерам, а не только забивать. Нападающий должен всегда думать о голах, но если мы играем хорошо как команда, то и мне проще«, — сказал лучший бомбардир “Барселоны” в эфире Movistar.